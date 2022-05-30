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Ушел из жизни ветеран «Крыльев Советов» Виктор Япрынцев
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Ушел из жизни ветеран «Крыльев Советов» Виктор Япрынцев

30 мая 2022 16:57
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Прощание с Виктором Захаровичем пройдет во вторник, 31 мая.

После длительной болезни на 68 году ушел из жизни ветеран «Крыльев Советов» Виктор Захарович Япрынцев. Уроженец Самарской области выступал за «Крылья Советов» и «Торпедо».

В 1974 году начал играть за дубль «Крыльев Советов». С 1975 года выступал за тольяттинское «Торпедо». В 1978 начал играть за основной состав «Крыльев Советов». За самарский клуб Япрынцев провел 22 игры. Получил тяжелую травму, но восстановиться после нее так и не смог. С 1980 начал работать детским тренером на стадионе «Крылья Советов», а в 1985 впервые вышел на поле в качестве судьи. Последние годы работал в системе детского футбола в спортивных школах Самары.

Виктор Япрынцев был замечательным человеком и настоящим профессионалом.

Футбольный клуб "Крылья Советов" приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Япрынцева. Вся футбольная семья "Крыльев Советов" скорбит вместе с вами.

Прощание с Виктором Захаровичем пройдет во вторник, 31 мая с 11:00 по адресу: Хлебная площадь, 1, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

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