Ушел из жизни профессор Самарского областного клинического онкологического диспансера Михаил Копп

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Министерство здравоохранения Самарской области с прискорбием сообщает, что на 75 году ушел из жизни выдающийся врач-онколог, доктор медицинских наук, профессор Самарского областного клинического онкологического диспансера Михаил Валерьевич Копп, посвятивший более 50 лет служению людям и спасению жизней.



Свой трудовой путь в 1973 году – выпускник Куйбышевского медицинского института имени Д.И. Ульянова – начал с должности врача-интерна терапевтического отделения в центральной больнице им. Н.И. Пирогова.



С 1984 по 1988 год работал врачом – онкологом в Самарском областном клиническом онкологическом диспансере.

В 1988 году Михаил Валерьевич назначен на должность заведующего химиотерапевтическое отделение №1 областного онкологического диспансера, проработал в должности 27 лет.



Михаил Валерьевич долгие годы являлся главным внештатным специалистом по химиотерапии министерства здравоохранения Самарской области, входил в экспертные советы и общества по терапии злокачественных опухолей в России и других странах, став примером высочайшего профессионализма, преданности делу и искренней заботы о каждом пациенте. Его вклад в развитие онкологии региона невозможно переоценить, а бесценный опыт и знания, которыми он щедро делился, продолжат вдохновлять коллег.



При его непосредственном участии было открыто одно из первых отделений химиотерапии в России, которое осуществляет специальное противоопухолевое лечение больных злокачественными новообразованиями. Принимал участие в организации химиотерапевтических служб в регионах РФ. Одной из заслуг Михаила Валерьевича является применение всех современных цитостатических лекарственных средств и режимов лечения.



За годы работы Михаил Валерьевич подготовил более 200 специалистов.



Прощание с Михаилом Валерьевичем состоится 29 января с 10:00 до 12:00 в траурном зале номер 3 по адресу: ул. Борская 108 к. 1.

Фото: минздрав СО