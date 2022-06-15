Ушел из жизни председатель совета ветеранов У МВД Самары полковник милиции в отставке Петр Шайбулатов 

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15 июня 2022 года скоропостижно скончался ​ Петр Павлович Шайбулатов - ​ председатель Совета ветеранов Управления МВД России по г.​ Самаре, полковник милиции в отставке. ​

На службу в милицию Пётр Павлович пришёл в 1981 году, на должность замначальника​ отдела спецмилиции. Отдел обслуживал оборонные предприятия и военно-строительные отряды Главспецстроя. Вопросы организации общественного порядка Петр Павлович знал хорошо. В те годы данное подразделение, кроме поддержания порядка на территории важных объектов, занималось учётом оружия, множительной техники, перевозкой специальных грузов. В 1987 году по приказу руководства Петра Павловича направили на службу в г. Ижевск, заместителем начальника управления милиции, откуда он вернулся в Куйбышев через три года. По приглашению начальника УВД по г. Самаре​ Константина Кременскова, он занял место заместителя по кадрам. В 1997 году полковник​ Петр Павлович Шайбулатов вышел на пенсию. Через несколько лет Петр Павлович возглавил Совет ветеранов Управления МВД России по г. Самаре. Принимая активное участие в патриотическом воспитании молодежи, развивал у них высокую социальную активность, гражданскую ответственность, уважение к культурному и историческому прошлому Родины. Как председатель Совета ветеранов, Петр Павлович оказывал практическую помощь ветеранам органов внутренних дел в решении их бытовых и социальных проблем, являлся наставником для молодых сотрудников. ​ По его инициативе увековечили память сотрудников самарской милиции, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Человек с огромным жизненным опытом, горящими глазами, неиссякаемой энергией, ​ профессионал своего дела, надежный товарищ, посвятивший свою жизнь служению Отечеству, – таким Петр Павлович Шайбулатов навсегда останется в памяти родных и близких.

Руководство, личный состав, Общественный совет и ветераны ГУ МВД России по Самарской области и Управления МВД России по г. Самаре выражают искренние соболезнования семье Петра Павловича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и близких.

Прощание состоится 17 июня по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, дом 27, с 11:30 до 12:30. Похороны состоятся на кладбище «Песчаное» (Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка).

Для желающих проститься с Петром Павловичем Шайбулатовым 17 июня в 11:00 будут поданы автобусы к зданию Управления МВД России по г.​ Самаре (ул. Мориса Тореза, д.12), которые проследуют к месту прощания и захоронения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО