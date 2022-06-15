Ушел из жизни председатель совета ветеранов У МВД Самары полковник милиции в отставке Петр Шайбулатов 

Я нашел ошибку
Главные новости:
Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,1%.
Маргарин в лидерах роста цен среди продуктов
В настоящее время на территории Самарской области действует более 400 православных храмов.
Департаментом туризма СО реализуются мероприятия по привлечение внимания к святыням губернии
До старта чемпионата, который намечен на середину июля, команда запланировала 4 контрольных поединка.
Футболисты молодежной команды «Крылья Советов» вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону
Футболист получил награду от партнера клуба NAO.
Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский признан лучшим игроком команды в сезоне 2021/2
Турнир посвящен Году 350-летия со дня рождения Петра I.
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
Именно поэтому работы на этих пляжах приостановлены до ухода воды! Купаться пока не рекомендуется.
Ряд пляжей в Самаре все ещё подтоплены
Суд признал подсудимого виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей.
Глава Отрадного признан виновным в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности
Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно потушить. Пострадавших нет.
Активное участие в ликвидации трех пожаров в регионе принимали добровольные пожарные команды
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +20 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.09
-0.69
EUR 59.25
-1.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
С 20 по 26 июня в театре «Дилижанс» пройдёт XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Ушел из жизни председатель совета ветеранов У МВД Самары полковник милиции в отставке Петр Шайбулатов 

15 июня 2022 20:23
300
Прощание состоится 17 июня.

15 июня 2022 года скоропостижно скончался ​ Петр Павлович Шайбулатов - ​ председатель Совета ветеранов Управления МВД России по г.​ Самаре, полковник милиции в отставке. ​

На службу в милицию Пётр Павлович пришёл в 1981 году, на должность замначальника​ отдела спецмилиции. Отдел обслуживал оборонные предприятия и военно-строительные отряды Главспецстроя. Вопросы организации общественного порядка Петр Павлович знал хорошо. В те годы данное подразделение, кроме поддержания порядка на территории важных объектов, занималось учётом оружия, множительной техники, перевозкой специальных грузов. В 1987 году по приказу руководства Петра Павловича направили на службу в г. Ижевск, заместителем начальника управления милиции, откуда он вернулся в Куйбышев через три года. По приглашению начальника УВД по г. Самаре​ Константина Кременскова, он занял место заместителя по кадрам. В 1997 году полковник​ Петр Павлович Шайбулатов вышел на пенсию. Через несколько лет Петр Павлович возглавил Совет ветеранов Управления МВД России по г. Самаре. Принимая активное участие в патриотическом воспитании молодежи, развивал у них высокую социальную активность, гражданскую ответственность, уважение к культурному и историческому прошлому Родины. Как председатель Совета ветеранов, Петр Павлович оказывал практическую помощь ветеранам органов внутренних дел в решении их бытовых и социальных проблем, являлся наставником для молодых сотрудников. ​ По его инициативе увековечили память сотрудников самарской милиции, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Человек с огромным жизненным опытом, горящими глазами, неиссякаемой энергией, ​ профессионал своего дела, надежный товарищ, посвятивший свою жизнь служению Отечеству, – таким Петр Павлович Шайбулатов навсегда останется в памяти родных и близких.

Руководство, личный состав, Общественный совет и ветераны ГУ МВД России по Самарской области и Управления МВД России по г. Самаре выражают искренние соболезнования семье Петра Павловича.

Светлая память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и близких.

Прощание состоится 17 июня по адресу: г. Самара, ул. Дзержинского, дом 27, с 11:30 до 12:30. Похороны состоятся на кладбище «Песчаное» (Самарская область, Волжский район, с. Воскресенка).

Для желающих проститься с Петром Павловичем Шайбулатовым 17 июня в 11:00 будут поданы автобусы к зданию Управления МВД России по г.​ Самаре (ул. Мориса Тореза, д.12), которые проследуют к месту прощания и захоронения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
243
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
262
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
15 июня 2022  09:37
В Самарской области завершилось голосование за выбор схемы оплаты тепла
278
Также в рамках акции проходит конкурс на создание логотипа областной физкультурно-спортивной акции «Лето в стиле ГТО».
13 июня 2022  17:43
В регионе проходит физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО»
778
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль
12 июня 2022  21:22
В Самаре состоялся легкоатлетический фестиваль "Королева спорта": ФОТО
896
Весь список