Ушел из жизни бывший начальник УВД Самарской области Анатолий Андрейкин

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3 июля 2022 года в возрасте 76 лет скоропостижно скончался заслуженный работник МВД Андрейкин Анатолий Иванович.

Анатолий Иванович в октябре 1969 г. был принят на службу курсантом Саратовской специальной средней школы милиции МВД СССР. В октябре 1971 г. назначен на должность следователя ОВД Куйбышевского района г. Куйбышева. Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Анатолий Иванович награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник милиции», «Заслуженный работник МВД».

Генерал-лейтенант милиции с 1995-1998 гг. возглавлял Управление внутренних дел Самарской области.

Руководство ГУ МВД России по Самарской области, Общественный совет при облглавке, личный состав и ветераны органов внутренних дел выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни Анатолия Ивановича Андрейкина.

Прощание состоится 05 июля 2022 года с 12:00 до 14:00 по адресу: г. Самара, ул. Борская, дом 108.

Похороны состоятся на Лесном кладбище с. Малая Царевщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО