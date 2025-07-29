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Ушел из жизни Александр Любимов - участник Великой Отечественной войны и человек большой души 

29 июля 2025 21:46
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Ему был 101 год.

"Печальная новость. Ушел из жизни настоящий Герой – Александр Владимирович Любимов, участник Великой Отечественной войны, труженик, человек большой души. Ему был 101 год", - сообщил в своем Телеграм-канале Вячеслав Федорищев.

Он прошел войну, сражался на Карельском и 3-м Украинском фронтах, освобождал Европу и встретил Победу в Австрии. Был награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны.

После войны учился на военного переводчика, служил в разведке, а затем посвятил жизнь строительству – участвовал в создании БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, КамАЗа и других важных объектов.

"Светлый, скромный, интеллигентный и сильный человек. Именно таким я его запомню. Мы познакомились зимой, и это была одна из тех встреч, которые остаются в памяти навсегда.

Выражаю соболезнования родным и близким Александра Владимировича. Скорбим вместе с вами", - сообщил губернатор.

 

Фото:   Телеграм-канал Вячеслава Федорищева

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