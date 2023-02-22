Уроженец Самары поборется за 300 тысяч рублей на телевидении

113

25 февраля на ТНТ выходит новый выпуск уникального шоу «Конфетка», в котором никому не известные песни, выложенные в Интернете, обретают вторую жизнь после того, как с ними поработают топовые российские звезды эстрады. Они исполнят хиты авторов, а тот, кто сделает это лучше по мнению зрителей в зале и жюри, принесет хитмейкеру победу и приз в 300 тысяч рублей, который будет разыгрываться в каждом выпуске. Ведущие шоу – Марина Кравец и Гарик Мартиросян.

В свежем выпуске примет участие Уроженец Самары Алексей Ярмолович. Его клип на песню «Нет тебя со мной» будут рассматривать, как под микроскопом, жюри Гарик Мартиросян и Марина Кравец, а также жюри. В видео всех поразили кадры, где Алексей стоит с гитарой на льдине.

Алексей Ярмолович об участии в шоу «Конфетка»: Ведущие шоу просто превосходны! Гарик Мартиросян – настоящий гуру юмора. А когда сидит в жюри – справедливый и неподкупный. Марина Кравец обаятельная, женственная и профессиональная. Зураб Матуа и Андрей Аверин, аранжировщики всех песен, просто красавцы – так круто делать столько объёма и так хитово. Шоу действительно «Конфетка» во всех смыслах! Хочу искренне поблагодарить команду, которая сделала этот проект. Всем добра!»