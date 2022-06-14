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Урок математики в обмен на стрижку: стартовал сервис Добро.Взаимно

14 июня 2022 13:53
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Урок математики в обмен на стрижку: стартовал сервис Добро.Взаимно

12 июня платформа ДОБРО.РФ запустила приложение Добро.Взаимно. Пользователи приложения смогут помогать друг другу, обмениваясь услугами и возможностями совершенно бесплатно. Основная цель сервиса — развить культуру взаимопомощи среди россиян.

Взамен на свою помощь люди смогут получить то, в чем нуждаются сами — необходимо лишь заполнить две анкеты в приложении. В первой — указать то, чем пользователь готов безвозмездно поделиться, во второй — в чём нуждается. Потребности и возможности могут быть самыми разными: перевозка грузов, уборка дома, проведение мастер-классов, ремонт сантехники и многое другое. Алгоритмы приложения автоматически найдут людей, готовых помочь пользователю и проживающих в том же городе. И наоборот — тех, кто нуждается в ресурсах пользователя. Но можно будет помогать и в одностороннем порядке: без подарков и услуг в ответ.

Приложение работает на базе платформы мини-приложений ВКонтакте (VK Mini Apps). Любой желающий может пользоваться сервисом, не выходя из ВКонтакте; дополнительно устанавливать ничего не надо: достаточно иметь аккаунт. Необходимо заполнить данные своего профиля: выбрать город и создать просьбу о помощи, кликнув на подходящую категорию, например, образование, консультации, мастер-классы, доставка продуктов. Чтобы помогать другим, достаточно указать свои навыки. После «мэтча» — совпадения конкретных потребностей и услуг — пользователи продолжат чат с собеседником напрямую. 

Также в приложении можно ставить друг другу оценки и оставлять комментарии — эта функция призвана повысить прозрачность сервиса и сформировать у пользователей доверие друг к другу.

В 2022 году в приложении также появятся корпоративные аккаунты для бизнеса и НКО. Компании смогут предоставлять бесплатные возможности или оплачивать часы своих специалистов. Например, организация готова выделить 20 часов в неделю на мелкий ремонт электроники. Пользователи сервиса запрашивают услугу, компания направляет своего специалиста и оплачивает его рабочее время.

“В России 7 лет подряд устойчиво растёт участие россиян в благотворительности и волонтерстве. Однако многие хотят помогать и делать добрые дела, но не готовы жертвовать деньги или тратить много времени. Мы увидели, что в пандемию миллионы россиян обменивались друг с другом услугами в онлайне, делились вещами, продуктами. Наш сервис Добро.Взаимно выводит благотворительность на новый уровень - теперь можно помогать, делясь любым ресурсом или возможностью с теми, кому она нужна. Помогая другим, можно помочь и себе, рассказав о своих потребностях. Искусственный интеллект будет соединять людей со схожими возможностями и потребностями, формируя культуру взаимопомощи в стране”, — поделился Председатель комитета Государственной Думы по молодежной политике, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Представители НКО также смогут выставлять свои услуги для сообщества — например, психологические консультации или образовательные продукты. Кроме того, НКО смогут находить возможности от участников сервиса для своих благополучателей.

Также совместно с АНО «Диалог» будет запущена социальная акция с блогерами, лидерами мнений и органами власти, призывающая к участию в волонтерской деятельности.

Волонтеры движения #МЫВМЕСТЕ уже презентовали сервис гражданам на Фестивалях дарения #МЫВМЕСТЕ, которые проходили в течение пасхальной недели во всех регионах и собрали больше 500 тысяч человек. Запуск сервиса и проведение Фестивалей поддержал Президент России Владимир Путин.

Все подробности о запуске сервиса будут доступны на сайте проекта: мывместе.рф/vzaimno 

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