Управление Росгвардии по Самарской области напоминает о необходимости позаботиться о безопасности имущества

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Летний сезон - время долгожданных отпусков, но именно в этот период учащаются случаи краж из квартир, оставленных без присмотра. Чтобы ваш отдых не был омрачен неприятными происшествиями, рекомендуем соблюдать простые, но эффективные меры предосторожности: воздержитесь от публикаций в социальных сетях о своих планах отъезда, никогда не оставляйте ключи в так называемых «проверенных местах» — под ковриком или в почтовом ящике, тщательно закрывайте все окна и балконные двери, даже если вы живете на верхних этажах.

Однако самым надежным способом защиты жилища по-прежнему остается профессиональная охранная сигнализация с выводом на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии. Подразделения Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области оснащены современными средствами охраны и связи, а автомобили групп быстрого реагирования, оборудованные специальными сигналами, гарантируют быстрое прибытие на место по тревожному вызову.

По итогам прошлого года группами задержания вневедомственной охраны осуществлено около 4 тысяч выездов по сигналам «Тревога», пресечено свыше 660 правонарушений на охраняемых объектах. Краж с охраняемых объектов не допущено.

Подключение пультовой охраны для квартиры, частного дома или гаража - процесс простой и удобный. Достаточно обратиться в ближайшее подразделение вневедомственной охраны Росгвардии, где специалисты проведут детальную консультацию, помогут подобрать оптимальный комплект охранного оборудования, подходящий именно для вашего объекта.

Помните: безопасность вашего имущества - это не тот вопрос, который можно доверять случаю. Доверьте защиту своего жилья профессионалам вневедомственной охраны Росгвардии, и ваш отпуск пройдет спокойно и беззаботно.