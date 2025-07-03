Управление Росгвардии по Самарской области напоминает о необходимости позаботиться о безопасности имущества

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре временно изменили маршрут троллейбуса
В Самаре временно изменили маршрут троллейбуса
Развитие сферы культуры в регионе обсудили на заседании Правительства Самарской области
Развитие сферы культуры в регионе обсудили на заседании Правительства Самарской области
70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»
70 выпускников самарских колледжей и техникумов наградили медалями губернатора «За особые успехи в профессиональном образовании»
В России разработают отраслевые программы повышения производительности труда 2.0
В России разработают отраслевые программы повышения производительности труда 2.0
18-летний водитель в Чапаевске перевернул машину в кювет: трое пострадали
18-летний водитель в Чапаевске перевернул машину в кювет: трое пострадали
В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода
В Тольятти большегруз врезался в две машины, а одна из них в пешехода
«Крылья Советов» завершили первый этап сборов
«Крылья Советов» завершили первый этап сборов
Завершены работы по возведению универсальной спортивной площадки в поселке Прибрежный
Завершены работы по возведению универсальной спортивной площадки в поселке Прибрежный
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.65
0.23
EUR 92.68
-0.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея Рязанова и «Заварки» ко Дню любви, семьи и верности пройдут в Самаре
3 июля в самарском зоопарке День суриката
Сегодня, 2 июля в самарском зоопарке отметят День дикобраза
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Июль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Управление Росгвардии по Самарской области напоминает о необходимости позаботиться о безопасности имущества

3 июля 2025 11:26
156
Управление Росгвардии по Самарской области напоминает о необходимости позаботиться о безопасности имущества

Летний сезон - время долгожданных отпусков, но именно в этот период учащаются случаи краж из квартир, оставленных без присмотра. Чтобы ваш отдых не был омрачен неприятными происшествиями, рекомендуем соблюдать простые, но эффективные меры предосторожности: воздержитесь от публикаций в социальных сетях о своих планах отъезда, никогда не оставляйте ключи в так называемых «проверенных местах»  — под ковриком или в почтовом ящике, тщательно закрывайте все окна и балконные двери, даже если вы живете на верхних этажах.

Однако самым надежным способом защиты жилища по-прежнему остается профессиональная охранная сигнализация с выводом на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Росгвардии.  Подразделения Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Самарской области оснащены современными средствами охраны и связи, а автомобили групп быстрого реагирования, оборудованные специальными сигналами, гарантируют быстрое прибытие на место по тревожному вызову.

По итогам прошлого года группами задержания вневедомственной охраны осуществлено около 4 тысяч выездов по сигналам «Тревога», пресечено свыше 660 правонарушений на охраняемых объектах. Краж с охраняемых объектов не допущено.

Подключение пультовой охраны для квартиры, частного дома или гаража - процесс простой и удобный. Достаточно обратиться в ближайшее подразделение вневедомственной охраны Росгвардии, где специалисты проведут детальную консультацию, помогут подобрать оптимальный комплект охранного оборудования, подходящий именно для вашего объекта.

Помните: безопасность вашего имущества - это не тот вопрос, который можно доверять случаю. Доверьте защиту своего жилья профессионалам вневедомственной охраны Росгвардии, и ваш отпуск пройдет спокойно и беззаботно.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В течение полугода росгвардейцы пройдут специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма, и готовности подразделений управления к выполнению служебно-боевых задач.
01 июля 2025, 14:28
В Управлении Росгвардии по Самарской области стартовал летний период подготовки
В течение полугода росгвардейцы пройдут специальную программу, направленную на повышение уровня слаженности, профессионализма, и готовности подразделений... Общество
361
Росгвардейцы задержали подозреваемых в незаконном проникновении на охраняемый объект
27 июня 2025, 11:59
Росгвардейцы задержали подозреваемых в незаконном проникновении на охраняемый объект
В торговой точке, расположенной в поселке Смышляевка, сработала сигнализация. Общество
402
Самарские росгвардейцы подвели промежуточные итоги операции «Оружие»
26 июня 2025, 13:22
Самарские росгвардейцы подвели промежуточные итоги операции «Оружие»
Сдать незаконно хранившиеся предметы может любой гражданин. Общество
480
В центре внимания
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
3 июля 2025  11:52
Утром 3 июля над Самарской областью сбили беспилотник
145
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
3 июля 2025  11:34
Самарцев приглашают на фестиваль гостеприимства «Купец 2.0»
101
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
2 июля 2025  13:38
В Самаре на заседании антинаркотической комиссии обсудили усиление профилактической работы с молодежью
511
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
2 июля 2025  11:59
На выезде из Самары скопилась огромная пробка
495
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
2 июля 2025  10:00
Глава Самары Иван Носков: «Коммуникации в этом году меняют не фрагментарно, а целыми кварталами»
343
Весь список