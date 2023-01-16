Уполномоченный по защите прав предпринимателей СО Эдуард Харченко посетил СИЗО-1

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Вместе с Эдуардом Ивановичем в следственном изоляторе побывала главный консультант аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей Самарской области Татьяна Анненкова.



Должностных лиц в рабочей поездке сопровождал помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов.



В ходе посещения Эдуард Харченко встретился с руководством учреждения. Во время беседы обсуждались вопросы, связанные с развитием долговременного сотрудничества, соблюдения прав осужденных и подследственных в рамках действующего законодательства.



Кроме того, состоялся прием осужденных, обвиняемых, подозреваемых по личным вопросам, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО