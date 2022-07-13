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Уполномоченный по правам человека СО Ольга Гальцова посетила воинскую часть в Чапаевске

13 июля 2022 16:12
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"Отзывы ребят о службе только положительные, в воинской части спокойная и стабильная обстановка". 

Уполномоченный по правам человека СО Ольга Гальцова посетила воинскую часть в Чапаевске с целью ознакомления с условиями прохождения военной службы военнослужащими по призыву. 

В мероприятии приняли участи также заместитель военного прокурора Самарского гарнизона Центрального военного округа Николай Корниенко, председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов, руководитель аппарата Уполномоченного Вадим Стрелков. 

В сопровождении командира части Алексея Сурина Уполномоченный по правам человека осмотрела казармы, пункты питания, спортивный блок. В этой части войск радиационной химической и биологической защиты перешли на новую систему размещения личного состава - в просторных кубриках на 4 человека. На каждом этаже есть тренажёры для занятия спортом, бытовки, санузлы и учебные кабинеты. Столовая в отдельно стоящем здании - большая и светлая, меню разнообразное. Есть и отдельный спорзал, где служащие занимаются 3 раза в неделю.  

- На территории воинской части находится около 150 "срочников", все они на месте. Мы посмотрели как обустроен быт солдат: хорошие казармы, кругом чистота, как их кормят, как проводится досуг наших военнослужащих. Родителей что интересует - моют ноги ли, есть ли носки? Где сушить обувь? Выдается ли новое обмундирование каждому призывнику? Всё делается командирами, армией, чтобы ребята научились военным специальностям, есть все необходимое для службы и жизни. Необходимо отметить, что отзывы ребят о службе только положительные, в воинской части спокойная и стабильная обстановка. - рассказала Ольга Гальцова, Уполномоченный по правам человека в Самарской области. 

Встреча с военнослужащими прошла в клубе воинской части. Солдаты-призывники получили брошюры, подготовленные Уполномоченным по правам человека с разъяснениями как обратиться к правозащитникам, если возникнут вопросы. Жалоб у ребят нет, только по родным, признаются, первое время скучают. Почти все собравшиеся - весеннего призыва, поэтому сейчас проходят курс молодого бойца, вскоре ждут присягу, а значит и встречу с близкими.  

- Я целенаправленно хотел пойти служить. Отец у меня тоже военный, поэтому я и сам хотел пойти испытать на себе все эти трудности, - поделился Мухудин Самедов, из Дагестана. Юноше 24 года, он окончил юридический институт. 

- Все условия созданы, инфраструктура есть для выполнения поставленных задач, в течение 12 месяцев они научаться, подготовятся и через 12 месяцев попадут живыми и здоровыми домой. - отметил Алексей Сурин, командир воинской части. 

К солдатам обратился и председатель Самарской областной общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов - член Общественного совета при Уполномоченном по правам человека. 

- Мы, ветераны уверены в вас, вы - настоящая надежда нашей страны, фундамент и мощь будущих вооруженных сил. Желаю вам успешного прохождения воинской службы и благополучного возвращения домой! - подчеркнул Николай Петрович.

Ольга Гальцова в целом высоко оценила условия службы новобранцев в части. Тем не менее, Уполномоченный по правам человека пообещала в официальных письмах изложить все пожелания по дальнейшему улучшению быта солдат-призывников, сообщает пресс-служба УПЧ СО. 

 

Фото:   УПЧ СО

 

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