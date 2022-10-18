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Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске

18 октября 2022 11:22
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Уникальный проект «Жёны Героев» в течение месяца будет экспонироваться в Жигулёвске

18 октября в 15:00 на площади Мира Жигулёвска состоится торжественное открытие фотовыставки «Жёны Героев». В течение месяца на выставочных конструкциях жители и гости города смогут увидеть 50 уникальных фотографий – портреты женщин, чьи супруги посвятили свои жизни служению Родине.

Проект «Жёны Героев» создан женсоветом второй гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии и общественным культурно-социальным фондом «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона им. К.Е.Ворошилова при поддержке Правительства Самарской области. Проект был представлен широкой общественности 2 сентября на площади Славы в Самаре, накануне памятной даты – Дня окончания Второй мировой войны, а также в преддверии 79-й годовщины освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. На открытии присутствовал Губернатор Дмитрий Азаров, который отметил, что выставка еще раз призвана напомнить всем жителям Самарской области, что такое защищать Родину и быть истинным патриотом. «Этот проект, наполненный любовью, верностью, заботой, напитан истинным патриотизмом. Все наши парни, которые сегодня отстаивают интересы нашего государства, защищают саму жизнь на Донбассе, борются с нацизмом, как их деды и прадеды, – все они герои. И те пронзительные строки, которые жёны посвятили своим мужьям, проникают в самое сердце. И эта фотовыставка еще раз говорит о том, как же важно хранить верность, хранить уверенность в том, что победа будет за нами», – сказал Глава региона.

В рамках проекта жёны российских военнослужащих фотографировались в кителях супругов. Каждая портретная фотография сопровождается мыслями, которыми поделились героини: фразами из писем мужьям – глубокие строки о силе духа, воле, пройденных испытаниях, искренней любви, которые помогают дождаться мужчин с ответственных заданий.

После экспозиции на площади Славы, выставка в рамках акции «Посылка солдату» экспонировалась в выставочной галерее ТК «Амбар». Теперь фотопроект будет представлен в общественных локациях муниципальных образований губернии, первым из муниципальных районов области выставку принял г.о. Жигулевск, в ближайшей перспективе – Безенчук.

О значимости и актуальности проекта говорят многочисленные положительные отзывы посетителей выставки, а также обращения, которые приходят лично председателю женсовета 2-й гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии Екатерине Колотовкиной. «Женщины со всей России из самых дальних гарнизонов начали присылать фотографии в кителе своего мужа и трогательные строки из писем в его адрес», – говорит Екатерина. Сегодня проект шагнул за рамки гарнизонов, не только жёны военнослужащих, но и супруги сотрудников МЧС, полицейских, пожарных, летчиков, а также мамы, сестры, подруги, бабушки, чьи предки когда-то тоже были защитниками свой Родины, достают кители своих мужей, кители своих прадедушек, дедушек и отцов, чтобы поддержать наших защитников на Донбассе.

Идею по силе и вовлеченности можно сравнить с всенародным движением «Бессмертный полк», который в 2015 году родился также из инициативы простых граждан, для которых слова «Память», «История», «Победа» и «Родина» – не простой звук.

Одной из первых о значимости проекта всероссийского масштаба высказалась Анна Ревякина, поэт, публицист, автор «Украина.ру», доцент факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель председателя Общественной палаты ДНР, продюсер серии документальных фильмов «Лики Донбасса». «Я стояла на этой площади, под каплями дождя, вокруг серость. И смотрела на эти фотографии, читала письма. И они тогда мне показались огромной, большой поэзией. У нас есть мужчины, которые сейчас сражаются за правду, и есть вот эти девчонки, армия поддержки», – рассказала Анна в программе «Кто против» на канале «Россия» и призвала представителей власти во всех регионах обратить внимание на проект.

До 18 ноября гости и жители города Жигулевск могут присоединиться к уникальному патриотическому проекту «Жёны Героев», проникнуться его силой, вдохновиться мужеством женщин – жён настоящих героев, и убедиться, что слова поддержки в адрес всех, кто принимает участие в специальной военной операции по денацификации на территории Украины, – это тыл и опора, которые сегодня очень важны для общей Победы!

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