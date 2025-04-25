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Уникальные афиши Большого театра из фондов отдела редких книг СОУНБ смогут увидеть самарцы в САТОБ

25 апреля 2025 17:14
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Кроме подлинных афиш театра периода 1941-1943 годов, в экспозицию вошли театральные костюмы и архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.

Выставка «Большой театр в Куйбышеве», представляющая собой настоящую сокровищницу истории, начала свою работу в дни самарских гастролей Большого театра. Кроме подлинных афиш театра периода 1941-1943 годов, в экспозицию вошли театральные костюмы и архивные фотографии о жизни труппы Большого театра в эвакуации.

Коллекция афиш отражает насыщенную театральную жизнь Большого театра в Куйбышеве. Первые концерты здесь состоялись 7 и 8 ноября 1941 года. С декабря 1941 года уже шли спектакли. В 1943 году на куйбышевской афише Большого театра значилось десять оперных и пять балетных спектаклей.

На куйбышевской сцене шли оперы «Травиата» и «Аида» Д. Верди, «Севильский цирюльник» и «Вильгельм Телль» Д. Россини, «Пиковая дама», «Черевички» и «Евгений Онегин» П. Чайковского, «Иван Сусанин» М. Глинки, «Кармен» Ж. Бизе, «Демон» А. Рубинштейна.

Театр давал блестящие академические концерты, которые проходили на сценах Дворца культуры имени Куйбышева, драмтеатра, филармонии, клуба имени Дзержинского, в городском парке и на других площадках города.

В Куйбышеве при участии оркестра Большого театра и его руководителя С. Самосуда 5 марта 1942 года впервые была исполнена Седьмая симфония Д. Д. Шостаковича.

Прикоснуться к историческому прошлому можно на экскурсиях по выставке 24 апреля в 18:00 и 19:30. Билеты доступны на сайте театра: opera-samara.ru/repertuar/...

Экспозиция подготовлена в партнерстве с Самарским академическим театром оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича и Самарским областным историко-краеведческим музеем имени П. В. Алабина. 

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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