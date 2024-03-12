Умерла ушедшая в монастырь заслуженная артистка РСФСР Галина Ивановна Яцкина

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Советская актриса Галина Яцкина умерла на 80-м году жизни, вскоре после того, как приняла постриг в монахини, об этом сообщил протоиерей Василий Гелеван в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

По словам протоиерея, актриса перед смертью приняла постриг в схиму, получив имя Вера.

"Просим молитв о новопреставленный Схимонахине Вере", — говорится в сообщении Гелевана.

Галина Яцкина родилась в Махачкале 16 июня 1944 года. Училась в Театральном училище имени Б. Щукина. Закончив аспирантуру, она стала первой в истории советского кино актрисой — кандидатом наук. Особую известность Яцкина получила благодаря таким картинам, как "Женщины", "Уроки французского" и "Слово для защиты".

Яцкина - первая в истории советского кинематографа актриса - кандидат наук, пишет ТАСС.