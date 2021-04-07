Умерла народная артистка России Ольга Пашкова

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Народная артистка России, актриса Государственного академического Малого театра Ольга Пашкова умерла на 56-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила директор театра Тамара Михайлова.

"Ольга Леонидовна умерла поле продолжительной болезни", - сказала она.

Пашкова окончила в 1987 году Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В том же году она стала актрисой Малого театра. На его сцене она сыграла в постановках "Из воспоминаний идеалиста", "Дети Ванюшина", "Мещанин во дворянстве", "Леший", "Убийство Гонзаго", "Дядюшкин сон", "Царь Федор Иоаннович", "Преступная мать, или Второй Тартюф", "Свои люди - сочтемся", "На всякого мудреца довольно простоты". Среди ее последних работ - "Дети Ванюшина", "Восемь любящих женщин" и "Свадьба, свадьба, свадьба".

Также на ее счету роли в фильмах "Оно", "Бесы" и "Сказ про Федота-стрельца".

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС