Умерла актриса Галина Марченко, подарившая голос Каркуше в "Спокойной ночи, малыши!"

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Актриса Галина Марченко, подарившая голос кукле Каркуше в телепередаче "Спокойной ночи, малыши!", умерла в возрасте 88 лет во вторник, сообщение об этом появилось на сайте телепередачи "Спокойной ночи, малыши!".

"Ушла из жизни легендарная Галина Александровна Марченко, драматическая актриса и кукловод, ей было 88 лет. Почти полвека своей жизни она оставалась верна детской редакции и передаче "Спокойной ночи, малыши!". Теперь же Каркуша, которую Галина Александровна называла главной любовью и основным событием своей пестрой актерской жизни, потеряла свою вторую "маму", - говорится в сообщении.

Актриса исполняла роли Хрюши, Степашки и Мишутки в программе "Спокойной ночи, малыши!", в каждую куклу вкладывая частицу своей души, а 1998 году Марченко начала озвучивать Каркушу, пишет РИА Новости.

"Коллеги и друзья часто говорили, что они с Каркушей очень друг на друга похожи. Знаменательная встреча стала для актрисы не просто счастливой случайностью, а истинной судьбой, которая навсегда связала ее с программой "Спокойной ночи, малыши!", подарила любовь миллионов юных телезрителей и оставила вечную память в виде всеми узнаваемого голоса, который продолжает звучать в сердцах тех, кто рос вместе с Галиной Александровной и ее кукольным героем", - отмечается в сообщении.

Коллектив программы "Спокойной ночи, малыши!" и компании АВМ Медиа выразили глубочайшие искренние соболезнования родным и близким Галины Марченко.

Марченко родилась 16 января 1937 года в Москве. В 1959 году окончила актёрский факультет театрального училища имени Щепкина. До 1972 года была актрисой Центрального детского театра (ныне РАМТ), также работала в Ульяновской, Калининской, Куйбышевской филармониях. С 1975 года она работала на Центральном телевидении.