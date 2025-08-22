Умер заслуженный артист России, исполнитель песни "Фантазер" Ярослав Евдокимов

103

Заслуженный артист России, певец Ярослав Евдокимов умер в пятницу утром на 79-м году жизни после продолжительной болезни, сообщила РИА Новости директор артиста Наталья Тарабан.

Евдокимов родился в 1946 году в Ровно (Украинская ССР). Он стал солистом-вокалистом Минской филармонии в 1975 году, а затем поступил в Минское музыкальное училище имени Михаила Глинки.

С 80-х годов стал появляться на советской телевизионной эстраде со специально написанным для него цикл песен "Память".

Евдокимов исполнял в разное время такие известные песни как "Фантазер", "Майский вальс", "Зачарованная моя" и другие.