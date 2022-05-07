Умер старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах

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Один из выдающихся деятелей отечественного и международного шахматного движения Юрий Авербах скончался в субботу в возрасте 100 лет, при жизни он являлся старейшим гроссмейстером мира. О смерти Авербаха сообщила пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР), передает ТАСС.

О причинах смерти гроссмейстера не сообщается.

Гроссмейстером Авербах стал в 1952 году. В 1954 году завоевал титул чемпиона СССР, в составе сборной дважды выигрывал командный чемпионат Европы, побеждал во множестве международных турниров. В рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE) он занимал 1 779-е место, среди российских гроссмейстеров был 287-м.

Авербах был разносторонне развитым человеком. Являлся ценителем и знатоком русской и зарубежной литературы, прекрасно знал английский язык, что в молодые годы позволяло ему переводить научные статьи. На протяжении шахматной карьеры он не переставал учиться и работать по профессии - инженером.

Один из самых уважаемых шахматистов

Шахматами Авербах увлекся в дошкольном возрасте, но со спортом его связывала не только эта игра. Летом он предпочитал волейбол, зимой - бегал на лыжах и играл в хоккей. Авербах даже занимался в секции бокса. По его признанию - чтобы не давать себя в обиду.

Авербах проявил себя и в издательском деле - он являлся главным редактором журналов "Шахматная Москва", "Шахматы в СССР", "Шахматный бюллетень". Был ведущим телепередачи "Шахматная школа", выходившей с 1969 по 1991 год. Гроссмейстер внес огромный вклад в шахматную теорию. "Отмечу, что в детстве я учился на его книгах по эндшпилю, и там я очень много для себя почерпнул, - рассказал российский шахматист Сергей Карякин. - Эти книги опередили свое время".

Авербах судил крупнейшие соревнования, занимался наукой, написал много исторических книг, внес вклад в дебютную теорию, составлял этюды и исследовал тонкости эндшпиля.

Вековой юбилей Авербах отпраздновал 8 февраля, в мае президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении его орденом Почета. Гроссмейстер также был награжден орденом Дружбы народов, медалями "За трудовую доблесть" и "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Ленина".

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС