Умер «Пухляш» из клипа Little Big

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Артист Дмитрий Красилов, более известный как «Пухляш» из клипа группы Little Big, ушел из жизни. Об этом в понедельник, 18 декабря, сообщают источники «Известий».

Причиной смерти, по предварительным данным, стали проблемы с сердцем на фоне лишнего веса.

«Точную причину смерти установит медицинская экспертиза» — сообщил источник.

Собеседник уточнил, что 18 декабря Красилов уехал с работы, потому что почувствовал себя плохо. Утром артист не отвечал на звонки. Тогда по адресу Красилова вызвали скорую помощь и МЧС.

Артист известен по клипу группы Little Big на песню Uno, в котором он танцует. После съемок в видео его стали приглашать участвовать в шоу и видеоклипах. Красилову было 29 лет.