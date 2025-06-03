Умер композитор Евгений Дога

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Композитор Евгений Дога, автор вальса из фильма "Мой ласковый и нежный зверь", умер на 89-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата молдавского парламента Наталью Давидович.

"Светлая память", — написала она в Facebook*.

В Министерстве культуры Молдавии подтвердили смерть музыканта.

Дога — советский и молдавский композитор, народный артист СССР, с 1988 года был гражданином России. Автор многочисленных произведений для театра и кино. ЮНЕСКО признала его вальс для фильма "Мой ласковый и нежный зверь" одним из четырех музыкальных шедевров XX века.

В Кишиневе именем композитора назвали музыкальную школу и улицу.

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