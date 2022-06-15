Умер генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков

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Ушел из жизни генерал-майор Службы внешней разведки в отставке Лев Соцков, внесший большой вклад в историографию отечественной разведки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов.

Ранее СМИ сообщили о том, что Соцков покончил жизнь самоубийством.

"К великому несчастью, не стало Льва Филипповича Соцкова", - сказал Иванов, не уточняя обстоятельств.

"Для сотрудников пресс-бюро это стало личной трагедией, поскольку Лев Филиппович внес огромный вклад в историографию отечественной внешней разведки, рассказывая о блестящих достижениях наших разведчиков", - добавил Иванов.

Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. С 1959 года более 40 лет проработал в зарубежных и центральном аппаратах внешней разведки.

Автор ряда книг по истории разведки, в том числе сборников архивных документов "Прибалтика и геополитика", "Агрессия" и "Секреты польской политики".

В 2006 году стал лауреатом премии СВР в области литературы и искусства за книгу "Операция "Тарантелла". В ней впервые рассказывалось о крупной операции советской внешней разведки по дезинформации Великобритании, судьбах ее организаторов и непосредственных участников.

Опираясь на рассекреченные документы и материалы архива СВР, Соцков показывал особенности деятельности разведки, ее специфические приемы (в том числе, использование "подстав" и передачи направленной информации).

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко