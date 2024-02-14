Умер автор музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!"

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Венгерский композитор Тамаш Деак, автор музыкальной заставки к мультсериалу "Ну, погоди!", скончался на 96-м году жизни, сообщило агентство MTI, передает РИА Новости.

Тамаш Деак родился в Секешфехерваре в 1928 году. Сам научился играть на трубе, с 1959 по 1964 год работал на Венгерском радио. Автор музыки более чем к 120 мультфильмам и телепередачам, а также джазовых и симфонических композиций, многие из которых он записал со своим музыкальным коллективом.

В России музыка Деака известна по мультсериалу "Ну, погоди!". Деак является автором композиции "Водные лыжи", которая используется в заставке, а также ряда других мелодий, прозвучавших в нескольких сериях.