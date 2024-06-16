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Сотрудники Похвистневской ГАИ в Парке ветра поговорили с несовершеннолетними о важных Правилах дорожного движения

16 июня 2024 15:45
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В конце мероприятия ребятам были вручены световозвращающие элементы и памятки-буклеты с правилами дорожного движения.

В рамках широкомасштабного профилактического мероприятия «Внимание дети! Летние каникулы!» сотрудники Похвистневской Госавтоинспекции и общественники посетили Парк ветра, где поговорил с несовершеннолетними о важных Правилах дорожного движения.

Вместе с детьми они проговорили про правила для пешеходов: как безопасно переходить проезжую часть и где это можно делать, как оставаться в безопасности во дворовой территории, о необходимости спешиваться с самокатов и велосипедов на пешеходном переходе; обсудили правила для пассажиров; также о том, что, передвигаясь на общественном транспорте, необходимо обязательно держаться за поручни, нельзя вставать до полной остановки транспорта и бегать по салону; ну и конечно же в процессе беседы затронули запрет передвижения на средствах индивидуальной мобильности вдвоем или более, даже с родителями.

В конце мероприятия ребятам были вручены световозвращающие элементы и памятки-буклеты с правилами дорожного движения.  

 

Фото:  Госавтоинспекция Самарской области

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