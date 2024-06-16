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Спасение кита Станислава стало первой подобной успешной операцией в РФ

16 июня 2024 18:36
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Спасение кита Станислава стало первой подобной успешной операцией в РФ

Спасение от рыболовных сетей краснокнижного горбатого кита Станислава у берегов села Териберка Мурманской области стало первой подобной успешной операцией в России. Об этом 16 июня сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, пишут "Известия".

«Это первая успешная операция по распутыванию кита в России. Каждый день спасатели проводили до 14 часов в море, пытаясь приблизиться к животному», — написала она в своем Telegram-канале.

Радионова обратила внимание на то, что кит в это время активно кормился вместе со стадом, а более крупные сородичи при этом прикрывали его от лодки с учеными. Однако специалистам спустя несколько дней удалось разрезать веревку, которая сдавливала шею кита.

Глава Росприроднадзора также разместила видео, в котором сотрудник общественной организации «Друзья Океана» Вячеслав Козлов рассказал подробности операции. По его словам, специалистам удалось разрезать веревку на пятый выезд — четвертый рабочий день. Самым сложным было именно подобраться к киту, отметил он.

«Они (киты. — Ред.) большую часть времени — 99% — проводят под водой. Это вызывает сложность. Нужно оказаться в нужное время в нужном месте для того, чтобы на какую-то там секунду занести специальный нож и распутать животное, В этом то вся и была сложность. Плюс горбатые киты — это социальные животные. Мы видели взаимопомощь у китов, которые прикрывали друг друга, защищали запутанное животное от лодки. Это тоже вызывало ряд сложностей», — сказал Козлов.

Он отметил, что специалисты «надеялись на чудо», что им удасться спасти запутавшегося в сетях кита. Люди ждали, пока тот всплывет, чтобы сделать вдох и выдох для попадания воздуха.

«Чудо случилось. У спасателей было буквально одна-две секунды для того, чтобы провести ножом по запутываю и срезать веревку. Мы даже не поверили сперва, что это произошло, настолько быстро всё это случилось. Потом еще потратили достаточно много времени, около часа-полутора, для того чтобы подтвердить, найти нашего «клиента», — добавил Козлов.

Запутавшегося в сетях кита заметили 5 июня туристы. Животное не могло выпутаться самостоятельно, на его теле были раны от веревок.

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