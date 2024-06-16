В Госдуме предложили установить алкотестеры на заправках и в точках общепита

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В Госдуме выступили с инициативой по профилактике употребления алкоголя за рулем и защите прав водителей.

Председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, представляющий фракцию ЛДПР, подготовил обращение в МВД и Минтранс России с просьбой способствовать внедрению практики установки алкотестеров на заправочных станциях и в заведениях общественного питания. Также он выступил за то, чтобы одноразовые алкотестеры были доступны для массовой продажи.

Как передает ТАСС, письма были направлены главам ведомств Владимиру Колокольцеву и Роману Старовойту. Нилов рассказал, что предложение сформировалось в ходе рабочей поездки в Ростовскую область, где также проходили встречи с автомобилистами.

В письме говорится, что на встречах обсуждали тонировку передних боковых стекол и доступность алкотестеров, также был показан установленный в гостинично-ресторанном комплексе алкотестер, с помощью которого постояльцы могут гарантированно убедиться в своей возможности управлять автомобилем.

Депутат уточнил, что предложение заключается в том, чтобы установить алкотестеры на заправках и общепитах, где продается алкогольная продукция. Кроме того, он считает необходимым разработку комплекса мер, чтобы обеспечить свободную продажу одноразовых алкотестеров, пишет Смотрим.