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Умер Александр Масляков

8 сентября 2024 20:18
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В Клубе отметили, что Масляков был и навсегда останется легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей.

Советский и российский телеведущий Александр Масляков умер на 83-м году жизни, сообщил канал КВН в Telegram, передает РИА Новости.

"С глубоким сожалением сообщаем о том, что 8 сентября 2024 года скончался Александр Васильевич Масляков", — говорится в публикации.

В Клубе отметили, что Масляков был и навсегда останется легендой для всех участников движения КВН и миллионов зрителей. Там напомнили, что он вел эту передачу с 1964 года, став символом юмора и сатиры в России и за рубежом.

Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (ныне — Екатеринбург). В 1964 году, будучи студентом Московского института инженеров транспорта, начал работать на телевидении. Был ведущим многих программ, в том числе "Клуб веселых и находчивых", "Алло, мы ищем таланты!" и "Веселые ребята".

Впоследствии Масляков стал руководителем и режиссером телевизионной игры "КВН", президентом Международного союза "КВН" и телевизионного творческого объединения "АМиК", которое производит эту программу.

Телеведущий получил множество наград, в 1994 году ему присвоили звание Заслуженного деятеля искусств России. Масляков также был полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством".

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