Улица имени Владимира Жириновского появится на западе Москвы

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Улица имени основателя ЛДПР Владимира Жириновского появится на западе Москвы, об этом сообщил председатель партии Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

"Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, постановление о присвоении улице имени подписано мэром столицы Сереем Собяниным.

"ЛДПР благодарит и выражает огромную признательность правительству Москвы за увековечивание памяти основателя партии Владимира Жириновского", - добавил парламентарий.

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович