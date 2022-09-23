Укрепляя традиции военного спорта: в Самарской области завершились чемпионат и Кубок ВС России и Беларуси по военному троеборью

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В пятницу, 23 сентября, в Самарской области завершились чемпионат и открытый Кубок Вооруженных Сил России и Вооруженных Сил Республики Беларусь по военному троеборью. Соревнования проходили на спортивной базе «Черноречье» самарского филиала ЦСКА и на объектах Центрального военного округа – на стрельбище и спортивных площадках войсковых частей Рощинского.

Участников и финалистов военного троеборья поприветствовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Очень важно, что здесь, в легендарном Рощинском, проводятся соревнования, которые носят характер военно-прикладного спорта, самого важного и нужного сейчас в наших особых условиях, – подчеркнул Глава региона. – Наши доблестные защитники сегодня вновь, как и их прадеды, встают на защиту нашей Родины, братского Донбасса от нацизма. Я уверен, что каждый из вас готов также сделать все для того, чтобы наша страна жила по своим законам, в соответствии с традициями нашего многонационального народа, сохраняла суверенитет».



Соревнования проходили как в командном, так и в личном зачетах. Для военнослужащих они максимально приближены к реальным боевым условиям. Военное троеборье, как прикладной вид спорта в Вооруженных Силах, включает стрельбу из автомата Калашникова с трех положений очередями на расстояние 200 метров, метание гранаты на точность на расстояние 40 метров с автоматом в руке и кросс с выкладкой на 3 километра.



Дмитрий Азаров отметил, что участники соревнований своими достижениями являются примером для всех военнослужащих, которые также совершенствуют свои навыки ведения боя, что позволяет побеждать в самых сложных условиях.



«Я рассчитываю, что традиции военного спорта в нашей стране будут укрепляться, – выразил уверенность Губернатор. – Самарская земля, как и по многим другим направлениям, будет опорным регионом. Здесь воспитываются настоящие патриоты, здесь воспитываются настоящие защитники и герои нашего Отечества. Своим примером вы, я уверен, вселите уверенность в бойцов и членов семей военнослужащих, чтобы, как и в предыдущие времена, враг был разбит, а победа была за нами».



По итогам состязаний победителями чемпионата стали: среди округов – Восточный военный округ (ВВО), среди родов войск – Воздушно-десантные войска. Лучшими в открытом Кубке признана также команда ВВО. Сборная Белорусии заняла 4 место.



«Вы молодцы! Наши Вооруженные Силы - самые сильные на земле, в небесах и на море!» – обратился ко всем участникам начальник самарского филиала ЦСКА Роман Махонин.

Фото — Ирина Бойкина