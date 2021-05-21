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Вы всегда можете сообщить о злоупотреблении служебным положением, склонении к получению/даче взятки, злоупотреблении полномочиями и пр.
УФССП СО: Куда сообщить о неправомерных действиях?
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УФССП СО: Куда сообщить о неправомерных действиях?

21 мая 2021 15:55
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Вы всегда можете сообщить о злоупотреблении служебным положением, склонении к получению/даче взятки, злоупотреблении полномочиями и пр.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет жесткую борьбу с коррупционными проявлениями. Если вы обладаете информацией о неправомерных действиях работников Службы судебных приставов, сообщите ее по «телефону доверия».

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области проводятся плановые и внеплановые проверки подразделений судебных приставов по направлению противодействия коррупции, изучение оконченных и находящихся в работе материалов исполнительных производств. Кроме того, ведется работа с информацией, поступающей от граждан и представителей организаций с целью выявления и своевременного реагирования на сообщения о коррупционных действиях сотрудников Управления.

Вы всегда можете сообщить о злоупотреблении служебным положением, склонении к получению/даче взятки, злоупотреблении полномочиями либо ином незаконном использовании физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства по «телефону доверия», тел.: 8 (846) 266-54-89.

Информация о неправомерных действиях судебных приставов будет тщательно проверена. Будут приняты соответствующие меры.

Конфиденциальность полученной от граждан информации гарантирована.

Ни одно телефонное сообщение не останется без внимания, сообщили в пресс-службе УФССП Самарской области.

 

Теги: телефон доверия УФССП СО

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