УФССП СО: главная цель – правовое просвещение

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В Самарской области продолжается информационная акция «Узнай о своих долгах». На протяжении недели в местах массового скопления людей судебные приставы рассказывали жителям об электронных сервисах Федеральной службы судебных приставов, с помощью которых граждане могут легко погасить задолженность.

Цель акции – повышение сознательности в вопросах своевременной и добровольной оплаты задолженности, научить граждан пользоваться электронными ресурсами ФССП России: «Банком данных исполнительных производств» и приложением «ФССП». К слову, последнее на свои смартфоны в ходе акции установили 36 человек.

Представители Службы отмечают, что традиционная информационная акция находит все большую заинтересованность со стороны граждан. В основном жители интересуются возможностью оплатить долги электронно, кто-то консультируется по правовым вопросам. Всего же на прошлой неделе судебными приставами на наличие задолженности было проверено более 470 человек. К большинству из них вопросов не возникло, а вот за некоторыми гражданами числились долги. В ходе акции сотрудниками Службы окончено 45 исполнительных производств на сумму свыше 470 тысяч рублей, а также частично взыскано 244 тысячи рублей.

Судебные приставы региона призывают граждан не откладывать «на потом» возможность узнать о своих долгах, а если задолженность все же имеется, то оперативно оплатить ее с помощью электронных сервисов.





Пресс-служба УФССП России по Самарской области