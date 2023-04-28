УФСИН СО: все шесть списанных служебных собак обрели новых хозяев

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Немецкая овчарка по кличке Жак прослужила в ЛИУ-4 УФСИН России по Самарской области восемь лет. Когда ее списали, то перед кинологами исправительного учреждения появилась задача: нужно найти собаке дом.



Новые хозяева, а это семья самарцев Елисеевих, нашлись быстро. Они проживают в частном доме в пригороде областного центра. Для собаки-ветерана они подготовили вольер, а также узнали особенности ее поведения и кормления.



Всего же в УФСИН России региона в этот раз списано шесть служебных псов и каждый обрел новых хозяев. Это уже стало доброй традицией кинологической службы УИС.

Фото: УФСИН СО