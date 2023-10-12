УФСИН СО: осужденные без изоляции от общества посетили соревнования по мотокроссу памяти Евгения Хованского

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Посещение спортивного соревнования организовано по инициативе старшего психолога уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Самарской области майора внутренней службы Юлии Чуяновой.

Добавим, что Евгений Хованский, кандидат в мастера спорта – один их самых ярких и результативных сызранских спортсменов 70-х годов прошлого века.

Среди болельщиков были осужденные без изоляции от общества, состоящие на учете в филиале уголовно-исполнительной инспекции по городу Сызрань УФСИН России по Самарской области.

Состязание произвело большое впечатление на всех присутствующих. 76 спортсменов-мотогонщиков из 20 городов России (Саратов, Пенза, Казань, Кузнецк, Борисоглебск, Зеленодольск, Димитровград, Ульяновск, Елабуга и другие) преодолевали виражи и трамплины новой трассы. Самарскую область представляли спортсмены из Сызрани, Самары, Тольятти, Жигулевска, Чапаевска и Отрадного.

Участие осужденных без изоляции от общества в подобных мероприятиях направлено на недопустимость совершения повторных преступлений и правонарушений, пропаганду спорта, активного образа жизни.

Праздник спорта позволил осужденным воочию увидеть легендарных гонщиков, ветеранов мотодвижения, имеющих звание Мастера спорта, их спортивные мотоциклы, пообщаться и даже сфотографироваться со спортсменами, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО