УФНС СО: НДФЛ с доходов за 2022 год необходимо уплатить не позднее 17 июля

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УФНС России по Самарской области напоминает о сроке уплаты НДФЛ за 2022 год – не позднее 17 июля 2023 года. Речь идет о тех гражданах, кто подал до 2 мая 2023 года декларацию о полученных доходах в 2022 году с исчисленной в ней суммой налога на доходы физических лиц к уплате.



К примеру, если в 2022 году налогоплательщик продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду, получал доход от зарубежных источников или является предпринимателем, нотариусом, занимающимся частной практикой, адвокатом, учредившим адвокатский кабинет. Напомним, что подробная информация с перечнем тех, кому предстоит оплатить НДФЛ в рамках Декларационной кампании, представлена в специальном разделе на сайте ФНС России.



Как отмечают в УФНС России по Самарской области, налогоплательщики все чаще взаимодействуют с налоговым ведомством в дистанционном формате через сайт ФНС России и оплачивают налоги в режиме онлайн. В частности, в первом полугодии из 285 тыс деклараций налогоплательщиками было сформировано более 77% деклараций в электронном виде, что на 17% превысило аналогичный показатель прошлого года. Кроме того, реализован еще один способ – через Единый портал государственных услуг самарцы направили в налоговый орган 431 декларацию.



Оплатить налог можно любым удобным вариантом: не выходя из дома с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России: «Уплата налогов и пошлин», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» или традиционным способом – через банк или почту. С 18 июля 2023 года за каждый просроченный день уплаты НДФЛ начисляется пеня, исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

Фото: УФНС СО