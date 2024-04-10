УФНС России по Самарской области: для получения учредительных документов на сайте ФНС России заработал новый электронный сервис 

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Теперь получить копии учредительных документов юридических лиц и внесенных в них изменений можно без посещения налоговых органов, бесплатно и буквально за несколько минут. На сайте ФНС России размещен сервис «Предоставление копий учредительных документов». Использование сервиса позволит снизить временные и финансовые издержки бизнеса. Сервис работает в тестовом режиме. Если запрашиваемые документы с помощью сервиса получить невозможно, то пользователь может обратиться в регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица для получения необходимых документов на бумаге в порядке, предусмотренном приказом Минфина России от 05.08.2019 № 121н, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области.

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