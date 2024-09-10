Ученый РАН: облако плазмы достигнет Земли 10 сентября

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На Солнце произошел мощный выброс плазменной массы, край образовавшегося облака заденет Землю ориентировочно вечером 10 сентября, сообщил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев в беседе с RT.

Как уточнил ученый, большая часть плазменного облака пройдет мимо Земли, однако его край заденет нашу планету. Он добавил, что такие облака движутся примерно двое или трое суток.

По словам ученого, поскольку данное событие может произойти вечером, есть вероятность, что в некоторых частях нашей планеты можно будет увидеть полярное сияние, пишет РИА Новости.