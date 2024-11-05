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Ученые Самарского политеха разработали импортозамещающий препарат для длительной консервации молочных проб

5 ноября 2024 10:57
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Ученые Самарского политеха разработали импортозамещающий препарат для длительной консервации молочных проб

Сотрудники кафедры «Технология твёрдых химических веществ» Политеха Елена Журавлёва, Екатерина Ахмоева и студентка инженерно-технологического факультета Алена Игноватова под руководством докторов технических наук Сергея Ганигина и Дмитрия Деморецкого создают отечественный реагент для молочной промышленности, способный заменить зарубежные аналоги. Сейчас уже готов экспериментальный образец.

Дело в том, что образец молока, взятый в животноводческом хозяйстве, далеко не всегда мгновенно попадает в лабораторию. Его хранение и транспортировка, согласно нормативным документам, возможны лишь при поддержании пробы в исходном состоянии до момента начала лабораторных исследований. Часто для успешной консервации проб до 15 дней и более без потери их свойств используются микротаблетки. Они препятствуют размножению бактерий, плесени и дрожжевых грибков, предотвращают расщепление жиров в образцах. Традиционно в ходу были импортные средства, а ученые Самарского политеха разработали отечественный аналог.

– Молоко, законсервированное нашим реагентом, может храниться при комнатной температуре 22-25°С в течение 14 дней и дольше без разрушений образца, – рассказывает Алёна Игноватова, которая летом стала победителем грантового конкурса Фонда содействия инновациям (федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства»). – Это идеальное решение для длительной консервации проб, когда невозможно гарантировать соблюдение условий их хранения в холодильнике.

По словам ученых, вывод на рынок этого продукта позволит уйти от использования в российском сельском хозяйстве американского консерванта Broad Spectrum Microtabs II, который по-прежнему пользуется высоким спросом. Оригинальная отечественная рецептура обещает стать надёжной заменой импортной.

– Основная инновация нашего проекта заключается в подборе и усовершенствовании оптимального компонентного состава реагента, – поясняет студентка. – Он обладает лучшей растворимостью, и, главное, он дешевле американского. Правильно подобранные технологические режимы прессования позволяют сформировать оптимальную структуру микротаблетки, чтобы она не разрушилась раньше времени при транспортировке и использовании.

Уже создан экспериментальный образец препарата, определена технология изготовления таблетки. Политеховцам осталось провести эксперименты по наиболее подходящему связующему веществу. Окончательный вариант продукта, который уйдёт потребителям, учёные намерены предложить примерно через 8-9 месяцев.

Напомним, что это не первый проект научного коллектива, выполненный для молочной промышленности. Ещё в 2022 году ученые Самарского политеха разработали оригинальный программно-аппаратный комплекс для экспресс-анализа жирности сырого молока и степени его загрязнения. Об этом научно-популярный журнал Политеха «Технополис Поволжья» писал здесь.

 

Фото Ксении Мурченко - пресс-служба Самарского политеха

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