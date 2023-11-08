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Ученые Самарского политеха повышают эффективность санобработки на заводе молочной продукции

8 ноября 2023 11:07
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Ученые Самарского политеха повышают эффективность санобработки на заводе молочной продукции

 

Решению экологических проблем в Самарском государственном техническом университете (Самарский политех, СамГТУ), особенно контролю состояния гидросферы, уделяется пристальное внимание. Результаты последних исследований опубликованы в сборнике II Международной научно-практической интернет-конференции, которая проходила весной в Минске. По словам ученых университета, на экологию водной оболочки Земли большое влияние оказывают заводы, поэтому они сосредоточились на усовершенствовании технологии очистки оборудования от остатков продукта. Не так давно команда экспертов Самарского политеха предложила инновационную технологию по удалению сложных белково-жировых веществ на технологическом оборудовании АО «Данон Россия» (филиал «МК Саранский»).

– Для выпуска безопасной и качественной продукции требуется эффективная очистка оборудования техническими и химическими средствами. Проблема в том, что для этих целей используются вещества (азотная кислота и едкий натр), оказывающие вредное воздействие на окружающую среду и на человека (парообразования приводят к ожогам в тяжелой форме, раздражают верхние дыхательные пути, вызывают конъюнктивит), – поясняет доцент кафедры «Химическая технология» сызранского филиала Самарского политеха Владимир Ваулин.

Анализ моющих средств, проведенный специалистами университета, показал, что для повышения качества дезинфекции оборудования молочного завода и экономии денежных средств лучше всего использовать сложные смеси с добавлением поверхностно-активных веществ (ПАВ), относящихся к классу мало опасных веществ.

– ПАВы позволят сократить продолжительность санобработки и облегчить процесс очистки оборудования. Например, молочный камень, с которым традиционные вещества не справляются, легко удаляется кислотным и щелочным раствором моющего средства с добавлением ПАВов и умягчителей воды, – делится рецептом идеального чистящего средства Ваулин.

Кроме этого, перед научным коллективом стояла задача – разработать технологию проведения санобработки линий и трубопроводов, автоцистерн, резервуаров для хранения молока. Команда политеховцев предложила использовать хлорсодержащие порошковые средства. Их можно использовать при низких температурах. Такие порошки не только не потеряют своих дезинфицирующих средств, но и окажут высокое бактерицидное действие.

По словам Владимира Ваулина, эта научная работа продолжается в новых лабораториях филиала. Ученые проводят исследования по уточнению состава ПВХ, в том числе с учетом законов гидрогазодинамики в машинах и аппаратах реализации применения технологии очистки.

 

Фото Зарины Беркимбаевой. 

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