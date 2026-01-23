Я нашел ошибку
жители Самары увлеклись нехудожественной литературой
Самарец заплатит за причинение смерти по неосторожности
Печное отопление: самарцам рассказали, как избежать пожара в холодное время года
Пять промышленных предприятий Самарской области начинают внедрение методик бережливого производства
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания
Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения на контроле администрации Самары
При содействии самарского ОМОНа задержан подозреваемый в убийстве, находившийся в розыске
Учебные заведения и учреждения культуры Самарской области приглашают создать Лектории Знания

Российское общество «Знание» по всей стране развивает сеть просветительских площадок – лекториев, которые призваны стать центрами притяжения для жителей регионов разных возрастов. К инициативе уже присоединилось более 500 различных организаций. В Самарской области работает уже 19 таких лекториев.

Просветительские площадки получают организационную поддержку «Знания», в том числе по подбору и верификации лекторов, а также доступ к готовым успешным форматам мероприятий и методические материалы.

Создать Лектории Знания могут учебные заведения, учреждения культуры, благотворительные фонды и общественные объединения Самарской области. Присоединиться к проекту можно, пройдя регистрацию.

«Лекторий Знания – это сообщество единомышленников, объединенных идеей просвещения. В проекте уже участвуют учреждения культуры и образования, молодежные центры, общественные объединения. За прошлый год на их базе состоялось более 3 тысяч мероприятий. Мы решили расширить сеть таких площадок, чтобы в каждом уголке нашей страны у жителей была возможность получать качественную и достоверную информацию», — рассказал заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Георгий Будный.

По итогам прошлого года 100 самых активных Лекториев Знания получили специальную сувенирную продукцию и возможность пригласить ведущих лекторов Общества «Знание». В регионах выступили член Комиссии по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям Алексей Вайц, доцент кафедры маркетинга РУДН Александр Зобов, преподаватель ведущих столичных вузов Яков Якубович, полиграфолог, графолог, клинический психолог Юлия Елизарова, доктор исторических наук, старший научный сотрудник ИЭА РАН Александр Жидченко и другие эксперты.

Самарскую область в рейтинге представили школа №121 и №92 Самары, Чапаевский химико-технологический техникум, Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева, Поволжский государственный университет сервиса, а Самарский государственный технический университет занял первое место среди всех просветительских площадок.

В центре внимания
Несмотря на мороз, самарцев предупреждают об опасности выхода и выезда на лед
23 января 2026  12:17
В Самаре перед судом предстанет экс-заместитель министра здравоохранения региона
23 января 2026  11:40
Губернатор Курской области Хинштейн госпитализирован после ДТП
22 января 2026  17:10
В Самаре идет обновление подвижного состава и создание интуитивно понятной и безопасной системы общественного транспорта
22 января 2026  10:50
Сегодня, 21 января, губернатор встретился с лауреатами стипендии Президента Российской Федерации в рамках празднования Дня аспиранта – одного из значимых профессиональных праздников молодых ученых России.
21 января 2026  22:59
Вячеслав Федорищев поздравил лауреатов президентской стипендии с Днем аспиранта
557
