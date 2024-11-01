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Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии завершился в Тольятти

1 ноября 2024 13:29
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Учебно-методический сбор снайперов Приволжского округа Росгвардии завершился в Тольятти

В Самарской области состоялся учебно-методический сбор снайперов специальных подразделений территориальных органов Росгвардии. Он проходил на базе тольяттинского отряда мобильного особого назначения «Орлан» и центра подготовки личного состава Приволжского округа Росгвардии.

В течение месяца под руководством опытных инструкторов бойцы ОМОНа и СОБРа занимались как теоретическим аспектом снайперского дела, так и тренировались на практике. Росгвардейцы отрабатывали стрельбу из неустойчивых положений, совершенствовали навыки действий в различных ситуациях, которые могут возникнуть в повседневной служебно-боевой деятельности.

Снайперы тренировались ориентироваться на местности, изучали особенности маскировки в различных локациях, а также учились правильно выбирать позицию для стрельбы. В завершение участникам необходимо было пройти выходной контроль, чтобы продемонстрировать, чему они научились за время учебно-методического сбора.

По мнению организаторов, цели занятий достигнуты, участники обменялись опытом, который есть в копилке у каждого специального подразделения Росгвардии, а также получили новые знания и готовы к выполнению служебно-боевых задач.

 

Теги: Росгвардия

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