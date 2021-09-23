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Учебно-методический сбор по десантной подготовке Приволжского округа Росгвардии завершился в Самарской области

23 сентября 2021 10:00
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Учебно-методический сбор по десантной подготовке Приволжского округа Росгвардии завершился в Самарской области

Мастера по беспарашютному десантированию из специальных подразделений Росгвардии со всего Приволжского округа на несколько дней приехали в Самарскую область. На базе регионального управления Росгвардии состоялся учебно-методический сбор по подготовке военнослужащих и сотрудников сил специального назначения в качестве выпускающих при проведении занятий по беспарашютному десантированию с использованием спусковых устройств.


Программа сбора включала как теоретические занятия по десантной подготовке, так и обширную практику. Участники отрабатывали спуски с борта вертолета различными способами, эвакуацию группы специального назначения после выполнения служебно-боевой задачи и другие элементы.
«Мы обращаем внимание на организацию взаимодействия с экипажем воздушного судна. Фактически выпускающий управляет им во время выхода на точку десантирования – для этого ему необходимо четкое понимание и взаимодействие с командиром экипажа», – рассказал подполковник Артем Никодимов, офицер управления Приволжского округа Росгвардии.
По мнению организаторов, все цели сбора были достигнуты. Теперь спецназовцам предстоит передавать полученный опыт коллегам в своих регионах.

Теги: Росгвардия

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