Учебная тренировка: на территории «Солидарность Самара Арена» ликвидировали условный пожар

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18 мая в областной столице состоится открытие XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».

Накануне, в целях обеспечения безопасности мероприятий Фестиваля, Главным управлением МЧС России по Самарской области на территории стадиона «Солидарность Самара Арена» была проведена учебная тренировка по ликвидации условного пожара.

По легенде тренировки, произошел пожар в помещении аппаратной звукорежиссера, находящегося в конференц-зале на 1 этаже спортивного комплекса. Его причиной стало короткое замыкание с последующим распространением пожара по помещению. Сработала система автоматической пожарной сигнализации и оповещения. По прибытии пожарно-спасательных подразделений были проведены спасательные работы с помощью звеньев газодымозащитной службы, и в кратчайшие сроки обеспечена защита объекта с последующей ликвидацией очага пожара. Слаженно и оперативно отработаны действия личного состава по тушению пожара в здании с массовым пребыванием людей, проведена тренировка оперативного штаба тушения пожара, обеспечено взаимодействие администрации стадиона с подразделениями противопожарной службы.

Всего в учении принимало участие 13 единиц техники и 60 человек личного состава.

В рамках подготовки к обеспечению безопасности Фестиваля инспекторы надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления провели проверку эвакуационных выходов, помещений стадиона на наличие первичных противопожарных средств, проверили работоспособность системы оповещения при пожаре, провели противопожарный инструктаж с персоналом стадиона и волонтерами, и тренировку по эвакуации.

В дни проведения Фестиваля на стадионе и возле него будет организовано дежурство сотрудников и выставлена техника Главного управления МЧС России по Самарской области.

Фото: ГУ МЧС СО