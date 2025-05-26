Участница из Самары пришла в кулинарную битву Ивлева и Картунковой

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На телеканале «Пятница!» продолжается новый проект «Домохозяйки против шефов» — кулинарный баттл команды профессиональных поваров Константина Ивлева и женского отряда домохозяек Ольги Картунковой.

На стороне шефов — пять профессиональных кулинаров со стажем. На стороне домохозяек — пять участниц из разных уголков страны, каждая из которых гордится своими кулинарными достижениями.

Так, в числе участников команды Ольги Картунковой оказалась 39-летняя Алина Бобер из Самары. Алина — бизнес-вумен и кулинарный блогер.



Алина: «Я — кулинарная дива. В своем блоге я учу, как готовить приворотное блюдо. После таких блюд любой мужчина будет ваш навеки. Я своего мужа, например, приворожила тефтелями».



Вместе с бизнес-вумен из Самары за победу сразятся еще четверо домохозяек и пять поваров из разных регионов России. Победителем станет тот, кто обойдет конкурентов с помощью таланта и вкуса блюд.



Итоги битвы «Домохозяек против шефов» подведет звездный дегустатор. В этом выпуске блюда оценит певец Сергей Пенкин.