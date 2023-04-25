Участников автопробега «Дорога к Победе» встретили росгвардейцы в Тольятти

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Инициаторами автопробега «Дорога к Победе» выступили ветераны войск правопорядка ассоциации «Братство краповых беретов» Приморского края. Их поддержали земляки из региональной общественной организации ветеранов морской пехоты «Сатурн». За две недели участники акции преодолели свыше девяти тысяч километров, посетив свыше 25 российских городов.

Цель акции - передать бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и росгвардейцам автомобили, приобретенные на средства жителей края. Также автоколонна везет гуманитарную помощь детям Донбасса.

«Это не первая поездка ветеранов-краповиков на новые российские территории. По пути следования мы обязательно заезжаем в города. Очень приятно, что нас везде неизменно тепло и радушно встречают. Сослуживцы приезжают за сотни километров, чтобы встретиться, пообщаться. Передать письма, рисунки детей и посылки тем, кто сейчас находится на переднем краю», - сказал главный инициатор автопробега, руководитель ассоциации «Братство краповых беретов» (Приморский край) подполковник в отставке Александр Худяков.

В Тольятти участников автопробега встретили росгвардейцы. Было организовано сопровождение автоколонны, которая сделала остановку в местном парке Победы. Здесь ветераны возложили цветы к мемориалу, посвященному памяти сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей. После чего участники автопробега посетили тольяттинскую школу №14, которая носит имя кавалера Ордена Мужества Ивана Ханипова, где провели уроки мужества для младших и старших классов.

«Мы с искренней радостью приветствуем на самарской земле участников автопробега. И то, что это масштабное событие произошло накануне майских праздников, придает ему особый смысл. Наши дорогие ветераны, те, кто отдал войскам правопорядка двадцать и тридцать лет жизни, делают огромное дело. Автопробег демонстрирует нерушимое единство всех жителей России. Благодаря ему мы можем зримо оценить всю мощь и все величие нашей страны. И все тепло наших сердец, всю нашу энергию участники «Дороги к Победе» отвезут на новые территории, где в настоящий момент они так необходимы. Они передадут их тем, кто нуждаются в них, как никто. По всему маршруту следования наши дорогие ветераны, а они все являются участниками боевых действий, проводят уроки мужества.