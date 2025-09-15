Я нашел ошибку
Теперь заявку можно подать до 25 сентября.
Продлен приём заявок в волонтёрский штаб форума «Россия – спортивная держава»
В губернии подвели итоги выборной кампании: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы региона, получив 2777 мандатов из 2992.
Александр Фетисов: «Муниципальный депутат работает от жителей на расстоянии вытянутой руки»
За три дня работы в Струковском саду её посетителями стали более 7 тысяч человек, а участниками – 6 писателей из Москвы, Новосибирска и Ленинск-Кузнецкого, около 100 поэтов и прозаиков из Самары и региона, а также 12 местных и московских издательств. 
«Читающая Самара»: книжная ярмарка стала одной из площадок Дня города
Дачные строения и надворные постройки горели на площади 200 квадратных метров.
В поселке Алексеевка в СНТ «Труд Пенсионеров» горели дачные строения и надворные постройки
Ярким началом фестиваля стал масштабный парад-дефиле оркестров по улице Куйбышева.
Музыкальные коллективы Росгвардии выступили на всероссийском фестивале духовых оркестров в Самаре
На Крымской площади состоялось заключительное мероприятие.
В Самаре завершилась областная акция «Самарская область – наш дом»
Цифровой ID в МАХ — это аналог бумажных документов, который позволяет подтверждать возраст, статус студента, многодетного родителя и многое другое.
МАХ в пилотном режиме запустил возможность создания Цифрового ID
Более 45 членов Союза художников России и мастеров декоративно-прикладного творчества представили свои работы и провели творческие мастер-классы для гостей. 
Арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность» прошел в Самаре ко Дню города
Участники «Школы героев» спели в сводном хоре на Дне города Самары

15 сентября 2025 16:58
110
На одну сцену вышли более 500 музыкантов, а также ветераны специальной военной операции, в том числе, участники программы «Школа героев».

В Самаре завершились мероприятия, посвященные Дню города. Кульминацией стал грандиозный концерт на площади Куйбышева, который собрал около 20 тысяч зрителей. Он прошёл под лозунгом «Самара, ты в моём сердце навсегда!». Поздравить горожан приехал заслуженный артист России Вячеслав Бутусов с группой «Орден Славы», чьи хиты подпевали все зрители на площади.

Самым пронзительным аккордом вечера стало масштабное выступление сводного хора, в составе которого на одну сцену вышли более 500 музыкантов, а также ветераны специальной военной операции, в том числе, участники программы «Школа героев».

Вместе они исполнили патриотические произведения, включая Гимн Российской Федерации и легендарную песню «День Победы». Это выступление стало мощным символом единства, мужества и преемственности поколений.

Участники программы «Школа героев», которая инициирована губернатором Вячеславом Федорищевым и является продолжением президентской - «Время героев», поделились своими эмоциями от выхода на главную сцену города.

 «В песне «День Победы» очень много истории, она отражает всё наше мужество, силу духа. Это именно русская, национальная песня, которую мы не могли не исполнить. И исполнили мы её, мне кажется, с большим достоинством», - отметил ветеран СВО, участник первого потока программы «Школа героев», член Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев.
 

«Чувство максимального патриотизма — эту песню по-другому нельзя пережить, тем более, когда ты поёшь для города. Это большая ответственность», - считает и участник второго потока кадровой программы Сергей Сибилёв. 

Глава Самары Иван Носков, поздравляя горожан, отметил: «День города – это всегда праздник, который объединяет поколения. В преемственности и единстве – сила Самары». Он выразил особую благодарность самарцам, защищающим страну в зоне СВО.


Также перед зрителями выступили заслуженный артист России Сергей Войтенко, легендарный ансамбль «Синяя птица», оркестр баянистов — участников фестиваля «Душа России». 

Праздничные мероприятия ко Дню города были организованы на различных площадках: в Струковском саду прошли книжный фестиваль «Читающая Самара» и марафон духовых оркестров, для жителей и гостей города были организованы более 100 экскурсий, а на набережной Волги развернулась выставка ретроавтомобилей.

 

Фото:  пресс-служба администрации г.о. Самара

Теги: Самара

