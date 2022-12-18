Участники Российского движения детей и молодежи переголосуют за название в понедельник

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Председатель правления Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Григорий Гуров предложил переголосовать за название движения в понедельник, передает корреспондент РИА Новости.

"Очень много людей "за", есть "против". На самом деле нам нужно, наверное, с вами сегодня уделить время этому вопросу, пообсуждать вечером еще раз. И мы, при том, что решение действительно легитимно, оно принято. Но, наверное, с тем, чтобы услышать друг друга, с тем, чтобы действительно еще раз подтвердить это решение или его опровергнуть, мы завтра должны еще раз переголосовать один вопрос", - сказал Гуров на первом съезде Российского движения детей и молодежи в Доме молодежи.

Участники съезда нового детского движения в воскресенье повторным голосованием подтвердили выбор названия "Движение первых", передает ТАСС.

В ходе переголосования 648 человек высказались "за", против названия "Движение первых" проголосовали 527 делегатов, 98 человек воздержались.

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков