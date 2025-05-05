Участники первого потока  региональной программы «Школа героев» защищают свои проекты

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Сегодня ветераны специальной военной операции - участники первого потока региональной программы «Школа героев», представляли свои проекты аттестационной комиссии. Защита проектов продлится три дня.

Региональный проект «Школа героев» был запущен в регионе по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской программы «Время героев».

Первый поток обучения стартовал в прошлом году. Его участниками стали 45 ветеранов СВО, желающих получить специализацию в сфере государственного управления и менеджмента. Занятия вели преподаватели ведущих вузов Самарской области. Участники осваивали современные технологии управления, основы экономики и юриспруденции, навыки антикризисного менеджмента, азы проектной деятельности. Каждый выбрал себе тему для проекта, который разрабатывал совместно с наставником из числа руководителей органов власти и депутатов.

«Сегодня у нас первый день защиты проектов, участники выбрали темы, которые важны в гражданской жизни и будут учитываться в работе органов исполнительной власти. Проекты связаны и с возвращением к мирной жизни участников СВО, и с развитием Самарской области в целом, - отметила министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова. – Региональный проект «Школа героев» был реализован в шести субъектах Российской Федерации. Опыт Самарской области был высоко оценен, и сейчас, когда программа распространяется на другие регионы, часть элементов нашей программы будет внедряться в работу на всей территории страны».

На защите представлены проекты по патриотическому воспитанию, психологическому сопровождению в школах, созданию инфраструктуры для сортировки и переработки мусора, развитию транспортной сети и другие.

Участник «Школы героев», советник министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Елхимов с помощью программы освежил уже имеющиеся знания, так как ранее он работал в администрации одного из муниципалитетов, а также разработал проект автобусного экспресс-маршрута от самарского железнодорожного вокзала до аэропорта «Курумоч».

«Когда-то существовал маршрут, который помогал жителям Самары и области добраться до аэропорта, - рассказал Сергей Елхимов. – Я привел его к современным реалиям, просчитал с учетом существующей на данный момент инфраструктуры. Новый маршрут предлагается проложить через несколько крупных транспортных узлов: центральный автовокзал, площадь Ильюшина и пункт остановки пригородных автобусов «Летаут».

Наставник ветерана, министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов отметил, что у участников СВО свой взгляд на решение того или иного вопроса.

«Я увидел, насколько Сергей Иванович заинтересован, - подчеркнул Сергей Карпов. - Прорабатывая свои направления, он лично проезжал по маршруту, общался с перевозчиками, властями, представителями аэропорта. В итоге мы получили проект, который сделан «от земли»: для пассажира, для комфорта потребителя услуги. Это социально значимая история, и мы приложим усилия, чтобы обеспечить финансирование и провести конкурсный отбор по выбору перевозчика, который обеспечит работу нового маршрута».

Уже сейчас 12 участников первого потока программы трудоустроены в органы власти и организации Самарской области. Помимо обучения в «Школе героев» участники СВО могут также пройти различные варианты переобучения с помощью службы занятости. Подробнее об этом можно узнать по телефону контакт-центра - 8 800 302 15 44.

Фото: АНОО ДПО «Таволга»