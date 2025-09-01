Участники из Самарской области стали победителями и призерами чемпионата «Профессионалы»

94

В Калуге завершились соревнования чемпионата «Профессионалы» по 22 компетенциям промышленного блока. Организатором мероприятия выступило Минпросвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

«Президент поставил задачу – обеспечить технологическое лидерство и кадровый суверенитет страны. Достичь этой цели невозможно без качественного среднего профессионального образования. Система СПО, которой в этом году исполняется 85 лет, – это действительно локомотив экономики России», – отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Развитию среднего профессионального образования в Самарской области уделяется особое внимание. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

По итогам состязаний участники от Самарской области получили медали:

Ангелина Мартынова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция «Технологии моды» – золото в индивидуальном и международном зачетах, серебро – в командном. Эксперт-наставник – Галина Бузлова.

Александр Пляшешников (Поволжский государственный колледж), компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» – золото в командном зачете. Эксперт-наставник – Владислав Ромаданов.

Виктория Боярова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция «Промышленный дизайн» – серебро в командном зачете. Эксперт-наставник – Альбина Габбасова.

В 2025 году финал чемпионата «Профессионалы» по различным блокам компетенций проводится в трёх городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. По итогам первого финала в Нижнем Новгороде Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству участников, а также в десятку лидеров по количеству медалей.

Фото: министерство образования Самарской области