Участники из Самарской области стали победителями и призерами чемпионата «Профессионалы»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
В Тольятти ГАЗель сбила пешехода
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Задержанный на обходе Тольятти с 8 кг наркотиков житель Калуги осужден на 9,5 лет
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
Над Самарской областью и Оренбуржьем сбиты шесть беспилотников
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
В ДТП в Сызрани пострадали мужчина и две женщины
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Эксперт дал советы по проверке авто после летнего сезона
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
Летом россияне на треть чаще стали интересоваться подработкой в общепите
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Эксперт предупредил об опасности сна с телефоном
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.04
EUR 94.05
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 сентября Самарский академический театр оперы и балета презентует юбилейный 95-й сезон!
В день российского казачества в Сызрани пройдет большой праздник
В Самаре состоялась традиционная педагогическая конференция
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Участники из Самарской области стали победителями и призерами чемпионата «Профессионалы»

1 сентября 2025 12:52
94
Участники из Самарской области стали победителями и призерами чемпионата «Профессионалы»

В Калуге завершились соревнования чемпионата «Профессионалы» по 22 компетенциям промышленного блока. Организатором мероприятия выступило Минпросвещения России при поддержке Правительства РФ, федеральный оператор – Институт развития профессионального образования. Чемпионат проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», реализуемого по решению Президента России Владимира Путина.

«Президент поставил задачу – обеспечить технологическое лидерство и кадровый суверенитет страны. Достичь этой цели невозможно без качественного среднего профессионального образования. Система СПО, которой в этом году исполняется 85 лет, – это действительно локомотив экономики России», – отмечал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Развитию среднего профессионального образования в Самарской области уделяется особое внимание. Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал, что плотное взаимодействие предприятий, организаций, колледжей и техникумов служит эффективным инструментом для формирования кадрового потенциала во всех отраслях экономики региона.

По итогам состязаний участники от Самарской области получили медали: 

Ангелина Мартынова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция «Технологии моды» – золото в индивидуальном и международном зачетах, серебров командном. Эксперт-наставник – Галина Бузлова.

Александр Пляшешников (Поволжский государственный колледж), компетенция «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» – золото в командном зачете. Эксперт-наставник – Владислав Ромаданов.

Виктория Боярова (Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна), компетенция «Промышленный дизайн» – серебро в командном зачете. Эксперт-наставник – Альбина Габбасова.

В 2025 году финал чемпионата «Профессионалы» по различным блокам компетенций проводится в трёх городах. В мае состоялся финал в Нижнем Новгороде по компетенциям креативных индустрий и ИТ. В ноябре планируется проведение в Санкт-Петербурге финала по компетенциям образования, сервиса, производства и инженерных технологий. По итогам первого финала в Нижнем Новгороде Самарская область вошла в топ-5 регионов по количеству участников, а также в десятку лидеров по количеству медалей.

Фото: министерство образования Самарской области

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
1 сентября 2025  10:54
Глава Самары Иван Носков поздравил самарцев с Днем знаний
186
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
1 сентября 2025  10:40
1 сентября в Самарской области пойдут в школу более 34 600 первоклассников
178
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
1 сентября 2025  09:45
С 1 сентября в России вступил в силу механизм периода охлаждения для потребительских кредитов
212
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
1 сентября 2025  09:27
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня Знаний
203
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
31 августа 2025  11:55
Розничную продажу алкоголя ограничат в Самаре в День знаний
574
Весь список