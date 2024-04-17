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Запущен флешмоб «Спасибо спасателям», который направлен на поддержку и признание усилий спасателей и добровольцев, активно участвующих в решении сложной ситуации в связи с наводнениями в различных регионах России.
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Участники Движения Первых из Самарской области говорят «спасибо» спасателям по всей стране

17 апреля 2024 16:18
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Запущен флешмоб «Спасибо спасателям», который направлен на поддержку и признание усилий спасателей и добровольцев, активно участвующих в решении сложной ситуации в связи с наводнениями в различных регионах России.

Движение Первых и федеральный Совет Первых 16 апреля запустили флешмоб «Спасибо спасателям», который направлен на поддержку и признание усилий спасателей и добровольцев, активно участвующих в решении сложной ситуации в связи с наводнениями в различных регионах России.

Движение занимает важное место в системе воспитания – приобщает молодое поколение России к социально значимой деятельности. Так, участвуя во флешмобе «Спасибо спасателям», Первые проявляют гражданскую позицию и неравнодушие к тем, кто помогает людям в экстренных ситуациях.

Чтобы поучаствовать во флешмобе, нужно записать видео и рассказать в нем о важной работе сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасателей и волонтёров, которые помогают людям в беде. Нужно опубликовать видео на своей странице ВКонтакте с хештегом #ПервыеВМЕСТЕ.

Так, участники федерального Совета Первых из разных регионов уже присоединились к флешмобу и выложили совместное видео, в котором выразили благодарность каждому, кто рискует своей жизнью ради спасения других. Самарское отделение Движения также не осталось в стороне.

«Ребята из Движения Первых никогда не остаются равнодушными, - рассказывает председатель Совета регионального отделения Движения Первых Самарской области Кристина Гнатюк. - Вот и в данной ситуации наши Первые решили поддержать сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям, спасателей и волонтеров, на чьи плечи легла основная работа по ликвидации последствий паводков. Поэтому ребята запустили флешмоб «Спасибо спасателям». Присоединиться к флешмобу очень просто. Любой желающий может записать ободряющие слова и выложить этот комментарий у себя в социальных сетях под хештегом «Первые вместе». Мы призываем всех неравнодушных жителей Самарской области присоединиться к этой акции!»

Участники Движения Первых развивают свою страну и стремятся быть полезными обществу. Первые всегда готовы протянуть руку помощи и поддержать друг друга в любой сложной ситуации: каждый Первый поможет.

«В Самарской области отдельные муниципальные образования пострадали от половодья. Мы организовали работу пунктов гуманитарной помощи для пострадавших в Самаре, Большеглушицком и Безенчукском районах, - продолжает Кристина Гнатюк. - В пунктах ребята совместно с наставниками принимают вещи и продукты, сортируют их и передают нуждающимся».

Движение Первых дает каждому человеку возможность откликнуться на происходящее сегодня в стране и поблагодарить тех, кто безустанно помогает пострадавшим. Присоединится к флешмобу «Спасибо спасателям» может каждый.

Теги: Самара

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