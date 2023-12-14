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Участникам конкурса «Это у нас семейное» открылись два новых задания дистанционного этапа: «Новый год» и «Первая помощь». Выполнение конкурсных испытаний доступно до окончания дистанционного этапа 15 января 2024 года. Регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершится 18 декабря 2023 года в 23:59 по московскому времени на сайте этосемейное.рф. С момента запуска конкурса «Это у нас семейное» для участия в нем зарегистрировались более 550 тысяч человек, а это свыше 97 тысяч семейных команд.

В преддверии новогодних каникул запущены новые задания дистанционного этапа конкурса «Это у нас семейное»: «Новый год» и «Первая помощь».



Новогодние задания помогут в создании праздничной атмосферы в доме. В конкурсных испытаниях этого направления («Новогоднее настроение», «Новогодние традиции», «Новогодний огонек») участникам предлагается поделиться традициями и ритуалами семьи, связанными с новогодними праздниками, украсить квартиру или дом, устроить семейный концерт.



Задания направления «Первая помощь» («Помоги другому», «Спасатели») помогут семейным командам больше узнать о том, как действовать в экстренных и чрезвычайных ситуациях, например, в случае инфаркта или инсульта. Перед тем, как приступить к заданию «Помоги другому», участникам предлагается всей семейной командой посмотреть обучающий ролик от экспертов Сеченовского Университета Минздрава России: врача анестезиолога-реаниматолога, ассистента кафедры анестезиологии и реаниматологии Никиты Терешина и руководителя симуляционного центра для иностранных обучающихся Института электронного медицинского образования, доцента кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней Лады Старостиной. Специалисты расскажут о том, как оказать первую помощь человеку. Затем участникам потребуется повторить все приемы и записать это на видео, а в задании «Спасатели» – записать свое обучающее видео об оказании первой помощи или о поведении в чрезвычайных ситуациях, например, как помочь при переломе, или что делать, если заблудился в лесу.



«Почти у каждой семьи есть свои ритуалы, связанные с самым семейным праздником в году. Может быть, есть особенный способ приготовления оливье, традиция провожать старый год или встречать новый вместе со своими родственниками по видеосвязи… Мы уверены, что у каждой семьи, участвующей в конкурсе «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей», есть чем поделиться. Также мы понимаем, насколько важно знать, как действовать в случае экстренных ситуаций. Поэтому мы запустили задания, направленные на изучение основ первой помощи. В их составлении нам помогли коллеги из Сеченовского Университета Минздрава России», – отметила заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова.



Дистанционный этап конкурса продлится до 15 января 2024 года. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам на данный момент доступны и другие задания: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья». Семейные команды могут выполнять все предложенные задачи, а могут сконцентрироваться на тех, которые кажутся им наиболее интересными. Главное условие всех конкурсных испытаний – их выполнение всеми членами семейной команды.



4 декабря для участников был запущен Марафон заданий. В течение него каждую неделю, до окончания дистанционного этапа, конкурсантам предлагается оперативно выполнять задания и получать за скорость выполнения подарки и сувениры. Также свои призы для семейных команд подготовили партнеры и члены Наблюдательного совета конкурса.



По итогам всего дистанционного этапа конкурса весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное».



Регистрация участников конкурса «Это у нас семейное» продлится до 18 декабря 2023 года на сайте этосемейное.рф. В конкурсе могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 5 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.