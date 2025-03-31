 Участник СВО в Октябрьском районе Самары открыл парикмахерскую 

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29 марта в Октябрьском районе появилась новая парикмахерская. Это бизнес-проект участника специальной военной операции Кирилла Чеховских. Планами открытия своего дела самарец поделился с главой города Самара Иваном Носковым, во время его рабочего объезда Октябрьского района. С реализацией своей давней мечты бойца поздравили члены Совета ветеранов СВО Самары, представители районной администрации, общественники и депутаты городской думы.

Кирилл был известен за «ленточкой» по позывному «Барбер». Он рассказал, что одна из его гражданских специальностей — мужской парикмахер. Эту профессию он получил незадолго до специальной военной операции. И, пока проходил службу, даже стриг сослуживцев.

В июле 2023 года на поле боя сложилась непростая ситуация, в которой Кирилл принял решение самостоятельно обезвредить минное поле. Выполнить задачу ему удалось, но боец получил тяжелое ранение и контузию. У него ампутировали часть руки и ноги. Кирилл прошел долгий путь реабилитации и восстановления. За подвиг ему была вручена медаль «За Отвагу».

После возвращения домой Кирилл Чеховских решил претворить в жизнь свою давнюю мечту и открыл парикмахерскую.

«Начало положено, есть куда стремиться и развиваться. Предстоит еще многое сделать, чтобы радовать и удивлять наших гостей. Если мне понадобится помощь, то уверен, что Совет ветеранов СВО Самары, фонд «Защитники Отчества», городская и районная администрации меня без внимания не оставят»,- пояснил Кирилл Чеховских.

Фото: администрация Самары