Участковый полиции из Омска спас щенков от холодной смерти.

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Участковый уполномоченный полиции из Омска Алексей Копейкин спас щенков от холодной смерти.



Вечером старший лейтенант полиции, возвращаясь домой, на территории гаражного кооператива, прямо на снегу, увидел кучку пушистых комочков. Оказалось – 8 щенков. Мамы их рядом не было. Алексей понял, что лежат они уже довольно долго, так как лапки некоторых из них успели примерзнуть к земле...



Полицейский связался с супругой и пока ее ждал, не теряя времени, стал отогревать каждую лапку и складывать щенков себе за пазуху. Совместными усилиями малыши были перенесены в квартиру, согреты и напоены теплым молоком. Щенки сумели самостоятельно поесть.



На сегодняшний день все восемь хвостиков пристроены в хорошие руки, себе старший лейтенант полиции Копейкин никого из них оставить не смог: любимец семьи – 8-летний сиамский кот – явно не одобрил бы это решение…



«В любой ситуации главное – оставаться человеком, а добро всегда возвращается», – вот так лаконично объясняет свой, на первый взгляд, незначительный поступок Алексей.



Об этой истории стало известно совершенно случайно от коллеги Алексея, сам он, разумеется, никого в нее не посвящал, рассказали в пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: МВД РФ