Участковый полиции из Омска спас щенков от холодной смерти.

Участковый уполномоченный полиции из Омска Алексей Копейкин спас щенков от холодной смерти.
Вечером старший лейтенант полиции, возвращаясь домой, на территории гаражного кооператива, прямо на снегу, увидел кучку пушистых комочков. Оказалось – 8 щенков. Мамы их рядом не было. Алексей понял, что лежат они уже довольно долго, так как лапки некоторых из них успели примерзнуть к земле...
Полицейский связался с супругой и пока ее ждал, не теряя времени, стал отогревать каждую лапку и складывать щенков себе за пазуху. Совместными усилиями малыши были перенесены в квартиру, согреты и напоены теплым молоком. Щенки сумели самостоятельно поесть.
На сегодняшний день все восемь хвостиков пристроены в хорошие руки, себе старший лейтенант полиции Копейкин никого из них оставить не смог: любимец семьи – 8-летний сиамский кот – явно не одобрил бы это решение…
«В любой ситуации главное – оставаться человеком, а добро всегда возвращается», – вот так лаконично объясняет свой, на первый взгляд, незначительный поступок Алексей.
Об этой истории стало известно совершенно случайно от коллеги Алексея, сам он, разумеется, никого в нее не посвящал, рассказали в пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: МВД РФ